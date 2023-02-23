В Ірані розбився вертоліт з міністром спорту на борту
У четвер 23 лютого на півдні Ірану зазнав аварії вертоліт. На борту були місцеві чиновники, зокрема, іранський міністр спорту Хамід Саджаді
Про це інформує IRNA.
Повідомляється, що гелікоптер розбився під час посадки, коли він був близький до сидінь на стадіоні в спортивному комплексі в окрузі Бафт.
На момент аварії в вертольоті перебувало 12 пасажирів, серед яких були місцеві чиновники.
Усіх інших людей ушпиталили з травмами. Міністр спорту Хамід Саджаді перебуває у стабільному стані.
Ймовірна причина катастрофи - втрата керування під час посадки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе