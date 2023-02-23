В Ірані розбився вертоліт з міністром спорту на борту

Про це інформує IRNA.

Повідомляється, що гелікоптер розбився під час посадки, коли він був близький до сидінь на стадіоні в спортивному комплексі в окрузі Бафт.

На момент аварії в вертольоті перебувало 12 пасажирів, серед яких були місцеві чиновники.

Усіх інших людей ушпиталили з травмами. Міністр спорту Хамід Саджаді перебуває у стабільному стані.

Ймовірна причина катастрофи - втрата керування під час посадки.