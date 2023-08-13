В Ірані стався теракт в мавзолеї: щонайменше 2 людей загинули

Про це повідомляє іранське видання IRNA та Tasnim.

"Напад, який стався пізно ввечері в неділю, був спрямований на храм Шах-Чераг, розташований у центрі Шираза", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, двоє терористів спробували проникнути в мавзолей через ворота Баб аль-Махді, тим часом відкриваючи вогонь по людях.

За даними одного з видання, одного з нападників затримали, інший перебуває в бігах.

У результаті нападу кілька людей отримали поранення, деякі з них перебувають у важкому стані. Також існує ймовірність того, що кількість загиблих може зрости.