В Ірані стався теракт в мавзолеї: щонайменше 2 людей загинули
В іранському місті Шираз стався теракт поблизу мавзолею Шах-Черах. Невідомий відкрив вогонь по людях, наразі відомо про щонайменше двох загиблих
Про це повідомляє іранське видання IRNA та Tasnim.
"Напад, який стався пізно ввечері в неділю, був спрямований на храм Шах-Чераг, розташований у центрі Шираза", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за попередніми даними, двоє терористів спробували проникнути в мавзолей через ворота Баб аль-Махді, тим часом відкриваючи вогонь по людях.
За даними одного з видання, одного з нападників затримали, інший перебуває в бігах.
У результаті нападу кілька людей отримали поранення, деякі з них перебувають у важкому стані. Також існує ймовірність того, що кількість загиблих може зрости.
- У неділю, 30 липня, у північно-західному районі Пакистану стався вибух під час політичного мітингу. У результаті цього загинуло щонайменше 40 людей, ще 200 отримали поранення.
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