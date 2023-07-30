Про це пише пакистанський телеканал Geo News та інформаційна агенція Reuters.

Як зазначає пакистанський телеканал, мітинг проходив у місті Хар у районі Баджаур. Повідомляється, що вибух стався о 16:00 на зібранні консервативної партії Джаміат Улема Іслам-Фазл, яка відома своїми зв'язками з жорстким політичним ісламом.

За даними місцевої поліції, вибух стався через те, що смертник підірвав бомбу з 10 кілограмами вибухівки. А на місці інциденту були знайдені шарикопідшипники.

Як зазначає Reuters, напади з боку ісламістських бойовників у Пакистані відновили свою активність із моменту, коли було порушено перемир'я між рухом "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) та офіційними владами минулого року. Однак більшість нещодавніх нападів були спрямовані на сили безпеки та об’єкти, а не на політичні зібрання.