У Пакистані стався вибух під час мітингу: щонайменше 40 загиблих і 200 поранених
У неділю, 30 липня, у північно-західному районі Пакистану стався вибух під час політичного мітингу. У результаті цього загинуло щонайменше 40 людей, ще 200 отримали поранення
Про це пише пакистанський телеканал Geo News та інформаційна агенція Reuters.
Як зазначає пакистанський телеканал, мітинг проходив у місті Хар у районі Баджаур. Повідомляється, що вибух стався о 16:00 на зібранні консервативної партії Джаміат Улема Іслам-Фазл, яка відома своїми зв'язками з жорстким політичним ісламом.
За даними місцевої поліції, вибух стався через те, що смертник підірвав бомбу з 10 кілограмами вибухівки. А на місці інциденту були знайдені шарикопідшипники.
Як зазначає Reuters, напади з боку ісламістських бойовників у Пакистані відновили свою активність із моменту, коли було порушено перемир'я між рухом "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) та офіційними владами минулого року. Однак більшість нещодавніх нападів були спрямовані на сили безпеки та об’єкти, а не на політичні зібрання.
- 23 травня під час штурму заводу із видобутку природного газу та нафти на північному заході Пакистану ісламістські бойовики вбили чотирьох поліцейських і двох приватних охоронців.
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