Ісламістські бойовики вбили шістьох людей на заводі з видобутку природного газу та нафти в Пакистані

Про це інформує Reuters.

Представник поліції Ірфан Хан розповів, що близько 50-ти бойовиків напали на завод MOL Pakistan Oil and Gas Company в районі Хангу, що поблизу кордону з Афганістаном. Також у поліції повідомили, що бойовики обстріляли свердловини М-8 та М-10 з важкого озброєння, зокрема реактивними гранатометами.

"Охорона на М-8 відбила атаку терористів, але на М-10 є жертви", - зазначив Хан.

Він додав, що бойовики пошкодили сонячну електростанцію на газовій електростанції. Після вони втекли до прилеглого Північного Вазірістану, звідки й прибули раніше.

Упродовж років різні військові угруповання, зокрема й пакистанський Талібан, діяли з віддалених гір на північному заході Пакистану. Вони здійснювали нападали на сили безпеки та інфраструктуру під час кампаній проти держави.

Наразі жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад на MOL Pakistan Oil and Gas Company.