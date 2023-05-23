Ісламістські бойовики вбили шістьох людей на заводі з видобутку природного газу та нафти в Пакистані
Під час штурму заводу із видобутку природного газу та нафти на північному заході Пакистану ісламістські бойовики вбили чотирьох поліцейських і двох приватних охоронців
Про це інформує Reuters.
Представник поліції Ірфан Хан розповів, що близько 50-ти бойовиків напали на завод MOL Pakistan Oil and Gas Company в районі Хангу, що поблизу кордону з Афганістаном. Також у поліції повідомили, що бойовики обстріляли свердловини М-8 та М-10 з важкого озброєння, зокрема реактивними гранатометами.
"Охорона на М-8 відбила атаку терористів, але на М-10 є жертви", - зазначив Хан.
Він додав, що бойовики пошкодили сонячну електростанцію на газовій електростанції. Після вони втекли до прилеглого Північного Вазірістану, звідки й прибули раніше.
Упродовж років різні військові угруповання, зокрема й пакистанський Талібан, діяли з віддалених гір на північному заході Пакистану. Вони здійснювали нападали на сили безпеки та інфраструктуру під час кампаній проти держави.
Наразі жодна з груп не взяла на себе відповідальність за напад на MOL Pakistan Oil and Gas Company.
- 10 травня в Пакистані заблокували інтернет через заворушення, які спалахнули в країні після арешту колишнього прем'єр-міністр Імрана Хана.
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