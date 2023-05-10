У Пакистані заблокували інтернет через протести після арешту експрем'єра
У Пакистані заблокували інтернет через заворушення, які спалахнули в країні після арешту колишнього прем'єр-міністр Імрана Хана
Про це повідомляє Geo News.
10 травня управління електрозв'язку Пакистану заявило, що, що по всій країні припинено надання послуг інтернету на невизначений термін на прохання міністерства внутрішніх справ. Раніше в Пакистані заблокували мобільний інтернет, twitter, facebook, instagram та YouTube.
Це сталося після того, як спалахнули протести через арешт експрем'єра Імрана Хана, після якого його партія закликала людей виходити на мітинги.
Проти Хана було порушено десятки справ після його усунення від влади у квітні 2022 року. Відтоді він почав агітувати за дострокові вибори. Також сили безпеки країни вже декілька разів намагалися затримати його в його резиденції в Лахорі, але були заблоковані прихильниками колишнього прем'єра. У листопаді минулого року Хан пережив збройний напад на його колону під час проведення маршу протесту.
- 9 травня Імрана Хана заарештували біля Верховного суду в Ісламабаді.
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