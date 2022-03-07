Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Ірландії вантажівка під аплодисменти пікетувальників розбила ворота посольства Росії

В Ірландії вантажівка під аплодисменти пікетувальників розбила ворота посольства Росії

7 березня, 2022 понедiлок
18:25
війна з Росією Ірландія вантажівка

Інцидент стався сьогодні, 7 березня, у Дубліні, де під амбасадою РФ не припиняються протести

Про це повідомляє ірландське видання The Irish times, інформує Еспресо.TV

На відео інциденту видно, як вантажівка з великим причепом в’їжджає заднім ходом до воріт і розбиває їх. У той же час поруч видно групу протестувальників, з боку якої пролунали вигуки "браво" та "молодець". Тоді водій вийшов з автомобіля і роздав фотографії звірств Росії в Україні.

"Я хочу, щоб посол і його колеги покинули цю країну, покинули цю вільну країну", – сказав він. – "Пора нам вставати".

Чоловік назвав себе "робочою людиною" і прокоментував, що незабаром його збираються заарештувати.

"Я зробив своє, хлопці. Настав час, щоб решта Ірландії зробила свій внесок", — сказав він, коли його відводив поліцейський.

Його затримали зі словами: "Повинні зараз заарештувати вас, на жаль, за небезпечне водіння".

Очевидці, які у понеділок протестували біля посольства, розповіли, що водій вантажівки спочатку проїхав повз, а потім почав їхати заднім ходом. Він спочатку всіх попередив, щоби нікому не нашкодити.

У поліції підтвердили випадок та повідомили, що ведуть розслідування:

"Поліція розслідує інцидент зі злочинним ушкодженням, який у понеділок, 7 березня 2022 року, приблизно о 13:30. Один чоловік був заарештований і доставлений у відділок, де він зараз перебуває під вартою".

У виданні зазначають, що посольство Росії у Дубліні стало ареною щоденних протестів після вторгнення Росії в Україну. Лише за 20 хвилин до того, як вантажівка протаранила ворота, кілька демонстрантів сіли на дорогу, намагаючись заблокувати співробітників російського посольства від виїзду з території. Поліції довелося втрутитися, щоб дозволити персоналу виїхати в колоні дипломатичних автомобілів.

Протестувальники неодноразово заливали вхід червоною фарбою, а зовні намалювали графіті з написами "нацисти", "кров на ваших руках" і "б**а Росія". Відомо, що співробітники посольства подали кілька скарг на вандалізм. Гнів щодо посольства посилився після коментарів посла Юрія Філатова на російському телебаченні минулого тижня, в яких він звинувачував Ірландію в тому, що вона є лідером "антиросійських настроїв" в Європейському Союзі.

  • Нагадаємо, Велиеобританія є одним з лідерів західного світу щодо протидії російській агресії в Україні. Вона активно просуває та впроваджує санкції та надає фінансову та оборонну допомогу. Зокрема сьогодні Великобританія запропонувала викинути Росію з Інтерполу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

протест
Ірландія
посольства РФ
Читайте також:
7 березня, 2022 понедiлок
Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні
Єнс Столтенберг
4 березня, 2022 п'ятниця
РФ перекидає до України нове важке озброєння, - Столтенберг
Росія військові кораблі
7 березня, 2022 понедiлок
Українські військові підбили російський корабель у Чорному морі
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 березня
19:11
У Празі призупинив роботу центр прийому біженців з України. Їх відправлятимуть в інші регіони
19:10
ОВА та Нацполіції дозволили контролювати ціни на продукти, ліки та паливо
19:06
Росія втратила до половини особового складу під Конотопом та Охтиркою, - Генштаб ЗСУ
18:59
Латвія попросила постійної присутності військових США через вторгнення РФ в Україну
18:45
ЧАЕС
Військові РФ порушують вимоги радіаційної безпеки на захопленій ЧАЕС, - Денісова
18:43
паніка
Що робити, якщо охопила паніка в укритті. Поради від психолога
18:41
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що ЄС наразі не зможе відмовитися від російського газу та нафти
18:39
На Прикарпатті спіймали киянку, яка передавала РФ дані про роботу військового аеродрому
18:26
Віктор Орбан
Орбан указом заборонив постачати Україні зброю через Угорщину
18:15
Джастін Трюдо
Канада вводить санкції проти десяти росіян, наближених до Путіна
18:05
Мелітополь
У Мелітополі росіяни контролюють радіо та телебачення, - мер
17:55
Пресреліз
Що робити, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми при евакуації 
17:53
Бурштинська ТЕС
Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС
17:43
Шмигаль
Звільнення від сплати ЄСВ та відтермінування впровадження РРО: уряд підготував пакет рішень для підтримки бізнесу під час війни
17:40
новонароджений малюк
У Києві від початку російського вторгнення народилось 479 малюків, - Кличко
17:38
ЗСУ
Голова Миколаївської ОВА Кім про бої біля аеропорту: окупанти затиснуті та відступають
17:28
окупант документи
Офіцери окупантів на Чернігівщині викидають свої документи та втікають до РФ
17:26
Олаф Шольц
Шольц: Наразі Євросоюз не готовий відмовитись від російських енергоносіїв
17:26
кіберспорт
Кіберспорт йде з Росії
17:11
Росія здійснила авіаудар по Макарівському хлібзаводу на Київщині, загинуло 13 людей
17:11
лікарня обстріл
ВООЗ підтвердила сім випадків атак на медичну інфраструктуру України від початку вторгнення РФ
17:03
СБУ
СБУ затримала рівнянина, що "зливав" ворогам інформацію про транспорт ЗСУ
17:00
збили російський гелікоптер
ЗСУ збили російський гелікоптер під Києвом
16:52
Шарль Мішель
Єврокомісія 8 березня представить пропозиції для швидкої відмови від російського газу та нафти
16:48
"Тікають по дорозі в Україну": полонений російський технік розповів про масове дезертирство в армії РФ
16:45
Україна ЕС
Низка країн-членів ЄС проти надання Україні статусу кандидата в найближчий час, - Bloomberg
16:39
Оксана Линів і молодіжний оркестр Словенії
Словенський молодіжний оркестр ініціює евакуацію молодих музикантів з України
16:23
ЄС
В ЄС обіцяють розглянути заявку України на вступ "найближчими днями"
16:20
порт
ЄС готує нові санкції проти РФ, які торкнуться портів і суден, - Bloomberg
16:12
ЗНО
В Україні скасували пробне ЗНО-2022
16:00
На Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик
15:55
розвезення продовольства
КМДА шукає водіїв зі своїми вантажівками для розвезення продовольства по Києву
15:42
переговори України з Росією
Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною
15:38
grn
На підтримку української армії та гуманітарну допомогу перерахували 10,3 млрд грн, - Нацбанк
15:35
Boeing
Boeing припиняє закупівлю титану в Росії, - WSJ
15:34
Микола Княжицький
Окупанти щодня додають аргументів для звинувачення у Міжнародному суді, - Микола Княжицький
15:18
мобільні мережі телефон андроид
Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг
15:03
Кирило Буданов
При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону
14:59
Оновлено
паб Зеленський
Паб Putin в Єрусалимі спростував перейменування на Zelenskiy
14:45
Миколаївський аеропорт
Українські військові відбили в окупанта Миколаївський аеропорт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV