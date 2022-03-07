В Ірландії вантажівка під аплодисменти пікетувальників розбила ворота посольства Росії

Про це повідомляє ірландське видання The Irish times, інформує Еспресо.TV

На відео інциденту видно, як вантажівка з великим причепом в’їжджає заднім ходом до воріт і розбиває їх. У той же час поруч видно групу протестувальників, з боку якої пролунали вигуки "браво" та "молодець". Тоді водій вийшов з автомобіля і роздав фотографії звірств Росії в Україні.

"Я хочу, щоб посол і його колеги покинули цю країну, покинули цю вільну країну", – сказав він. – "Пора нам вставати".

Чоловік назвав себе "робочою людиною" і прокоментував, що незабаром його збираються заарештувати.

"Я зробив своє, хлопці. Настав час, щоб решта Ірландії зробила свій внесок", — сказав він, коли його відводив поліцейський.

Його затримали зі словами: "Повинні зараз заарештувати вас, на жаль, за небезпечне водіння".

Очевидці, які у понеділок протестували біля посольства, розповіли, що водій вантажівки спочатку проїхав повз, а потім почав їхати заднім ходом. Він спочатку всіх попередив, щоби нікому не нашкодити.

У поліції підтвердили випадок та повідомили, що ведуть розслідування:

"Поліція розслідує інцидент зі злочинним ушкодженням, який у понеділок, 7 березня 2022 року, приблизно о 13:30. Один чоловік був заарештований і доставлений у відділок, де він зараз перебуває під вартою".

У виданні зазначають, що посольство Росії у Дубліні стало ареною щоденних протестів після вторгнення Росії в Україну. Лише за 20 хвилин до того, як вантажівка протаранила ворота, кілька демонстрантів сіли на дорогу, намагаючись заблокувати співробітників російського посольства від виїзду з території. Поліції довелося втрутитися, щоб дозволити персоналу виїхати в колоні дипломатичних автомобілів.

Протестувальники неодноразово заливали вхід червоною фарбою, а зовні намалювали графіті з написами "нацисти", "кров на ваших руках" і "б**а Росія". Відомо, що співробітники посольства подали кілька скарг на вандалізм. Гнів щодо посольства посилився після коментарів посла Юрія Філатова на російському телебаченні минулого тижня, в яких він звинувачував Ірландію в тому, що вона є лідером "антиросійських настроїв" в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Велиеобританія є одним з лідерів західного світу щодо протидії російській агресії в Україні. Вона активно просуває та впроваджує санкції та надає фінансову та оборонну допомогу. Зокрема сьогодні Великобританія запропонувала викинути Росію з Інтерполу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb