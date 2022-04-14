В Ірпені, Бучі та Бородянці розчищено вже 125 км доріг, — міністр інфраструктури

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Очищено більше сотні кілометрів вулиць Ірпеня та траси М-06 Київ – Чоп. Збираємо сміття, знищену техніку ворога, автівки. У містах–героях – Ірпені, Бучі та Бородянці прибрано 125 км доріг. Прибираємо також міжнародні та регіональні дороги: М-06 Київ – Чоп – 102,6 км; М-07 Київ – Ковель – Ягодин –14 км; Р-30 Під’їзд до Ірпеня –2,8км; Т-10-01Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/ – 4,1км", - написав міністр.

Аби сполучення зі столицею та містечками було налагоджено, то біля зруйнованих мостів будують тимчасові переправи.

"Це допоможе забезпечити проїзд та доставку вантажів до всіх куточків що її потребують. Вже відкрито рух двома переправами: Р-30 Під’їзд до Ірпеня, переправа через річку Ірпінь у с.Романівка та Р-02 Київ-Іванків-Овруч, переправа через річку. Здвиж с.Катюжанка. Ще 6 переправ по області зараз активно будуються на критично важливих логістичних напрямках", - додав міністр.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb