В Ірпені мародери кинули гранату в жінок, які поскаржилися на них у поліцію, - мер
В Ірпені двоє мародерів кинули гранату в жінок, які поскаржилися на них у поліцію, одна з постраждалих перебуває у критичному стані
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний", - написав мер.
Він додав, що злочинців затримала поліція, ведуться слідчі дії.
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