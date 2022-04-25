Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний", - написав мер.



Він додав, що злочинців затримала поліція, ведуться слідчі дії.

