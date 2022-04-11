В Ірпені оголосили подовжену комендантську годину
В Ірпені Київської області ввели комендантську годину, яка триватиме від 12 до 15 квітня
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.
"Від завтрашнього ранку з 6:00 і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година", - написав він.
Також Маркушин наголосив, що в'їзд у місто протягом комендантської години заборонений. Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за узгодженим списком.
Він додав, що проїзд на Бучу дозволений через Дмитрівку і Забуччя.
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