В Ірпені провели в останню путь полеглого на Донеччині полковника Василя Пічненка
У неділю, 12 червня 2022 року, на площі перед міською радою Ірпеня відбулася церемонія прощання із загиблим в бою на Донбасі полковником Збройних Сил України, кавалером ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Василем Пінченком
Таку інформацію у себе в телеграм-каналі розмістив ірпінський мер Олександр Маркушин.
"Ірпінь попрощався із офіцером, полковником Василем Пічненком – справжнім патріотом та громадянином своєї країни, чудовим чоловіком та батьком, успішним спортсменом – майстром бойових мистецтв дзю-дзюцу та панкратіону", - зазначив міський голова.
На захист України Василь Пічненко став ще у 2014 році. Тоді був поранений у боях під Дебальцевим, але після багатьох операцій та реабілітації знову повернувся до служби.
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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
"Не залишився осторонь Василь і коли ворог пішов на Україну із повномасштабною війною. Побратими та підлеглі кажуть, він ніколи не шукав легких шляхів та завжди готовий був брати на себе усю повноту командирської відповідальності", - наголосив Маркушин.
Загинув Василь Пічненко 6 червня під час виконання бойового завдання біля села Богородичне на Донеччині.
У полковника залишилася дружина та двоє дітей.
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