Про це повідомляє The Washington Post.

Профспілки хочуть, щоб уряд Іспанії та бізнес-лідери погодилися підвищити мінімальну зарплату вище нинішньої 1000 євро на місяць через шалену інфляцію, яка тільки нещодавно почала сповільнюватися.

Інфляція в Іспанії цього літа досягла піку в 10,8% у липні та сповільнилася до 7,3% у жовтні. Як і в інших країнах, в Іспанії ціни зросли через підвищення вартості палива, яке загострило вторгнення Росії в Україну. За висновками Caritas, три з 10 іспанських сімей не мають фінансових ресурсів для підтримки "гідних умов життя".

Як зазначають місцеві видання, у цих протестах взяли участь понад 50 тисяч людей

У відповідь на вимоги протестувальників президент іспанської асоціації власників бізнесу CEOE Антоніо Гараменді зазначив, що підвищення зарплат можливе, проте у тому випадку, якщо воно не індексуватиметься безпосередньо на інфляцію.

Міжнародне енергетичне агентство попереджає Європу про можливий дефіцит газу в 2023 році.

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