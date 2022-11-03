Міжнародне енергетичне агентство попереджає Європу про можливий дефіцит газу в 2023 році
Міжнародне енергетичне агентство заголосило, що Європа має вжити заходів, аби оминути ризики дефіциту природного газу наступного року
Про це інформує CNN з посиланням на виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола.
"Коли ми дивимося на останні тенденції та ймовірний розвиток подій на світовому та європейському газових ринках, ми бачимо, що наступної зими Європа зіткнеться з ще більш серйозним викликом. Ось чому уряди повинні вжити негайних заходів для прискорення підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та теплових помп, а також інших кроків для структурного скорочення попиту на газ. Це має важливе значення для енергетичної безпеки Європи, добробуту її громадян і промисловості, а також для її переходу на чисту енергію", – сказав Бірол.
Міжнародне енергетичне агентство повідомляє, що Європа може зіткнутися з розбіжністю між попитом і пропозицією на 30 млрд кубометрів блакитного палива для заповнення газосховищ у 2023 році, якщо РФ припинить усе трубопровідне постачання та імпорт скрапленого природного газу.
Потенційний дефіцит може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ на 95% потужності до початку опалювального сезону 2023-24 років, додали в МЕА.
Організація, яка надає аналіз та рекомендації щодо політики глобальної енергетики, заявила, що дуже малоймовірно, що Росія поставить ще 60 мільярдів кубометрів трубопровідного газу у 2023 році. Попереджає, що російське постачання до Європи може повністю зупинитися.
- Італія вже понад тиждень не імпортує газ з РФ. Це вперше з 1974 року.
- Раніше єврокомісарка з енергетики заявляла, що Європа готова перезимувати без російського газу.
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