Італія вже тиждень не імпортує газ з РФ. Це вперше з 1974 року
Італійський інститут міжнародних політичних досліджень заявив, що країна вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації
Про це йдеться на порталі інституту (ISPI).
"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.
- 1 жовтня Газпром припинив постачання газу до Італії. У компанії стверджують, що зробили це, оскільки австрійський оператор відмовився підтвердити "транспортні номінації" після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня. Натомість Міністерство енергетики Австрії заявило, що Газпром не підписав зміни до контракту, які показують коригування технічних правил, що зазвичай вносяться на початку кожного газового року.
- Пізніше, 5 жовтня, російська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак – поновлення постачання до Італії.
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