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В Іспанії заарештували одного з лідерів мексиканського наркокартелю Los Zetas

1 серпня, 2023 вiвторок
13:49
Кримінал наркотики

В Іспанії заарештували керівника європейського відгалуження мексиканського наркокартелю Los Zetas на прізвисько Саїд

Про це повідомляє El Mundo.

За даними іспанської поліції, 54-річний затриманий на прізвисько "Саїд" за походженням марокканець. Картель намагався створити базу в Іспанії та поширити постачання на всю Європу.

Також зазначається, що під час операції правоохоронці вилучили 400 кілограмів кокаїну, 220 тисяч євро готівкою, два автомобілі, десять телефонів та документацію.

Операція проводилась у співпраці з американською Службою розслідувань з питань внутрішньої безпеки та Національною поліцією Колумбії.

Це друга операція поліції Іспанії проти наркокартелю Los Zetas - у березні 2016 року у Мадриді заарештували Хуана Мануеля Муньоса Луевано (Моно Муньйос), якого вважають ватажком картелю в Європі.

  • 22 липня повідомлялося, що італійські правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни поблизу південного узбережжя Сицилії – її вартість 850 млн євро.
Світ
Європа
кокаїн
Іспанія
Колумбія
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