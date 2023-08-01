Про це повідомляє El Mundo.

За даними іспанської поліції, 54-річний затриманий на прізвисько "Саїд" за походженням марокканець. Картель намагався створити базу в Іспанії та поширити постачання на всю Європу.

Також зазначається, що під час операції правоохоронці вилучили 400 кілограмів кокаїну, 220 тисяч євро готівкою, два автомобілі, десять телефонів та документацію.

Операція проводилась у співпраці з американською Службою розслідувань з питань внутрішньої безпеки та Національною поліцією Колумбії.

Це друга операція поліції Іспанії проти наркокартелю Los Zetas - у березні 2016 року у Мадриді заарештували Хуана Мануеля Муньоса Луевано (Моно Муньйос), якого вважають ватажком картелю в Європі.