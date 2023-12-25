В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 24 грудня, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що російські війська зменшили використання планерних бомб та авіаударів на півдні України.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська обмежують використання пілотованої авіації поблизу окупованого Криму, особливо у північно-західній частині Чорного моря.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, нещодавно інтенсифікували використання планерних бомб проти українських сил на правому березі Дніпра частково через те, що українські сили придушили російську далекобійну артилерію в цьому районі.

Аналітики зазначають, що подальше зменшення кількості ударів російських планерних бомб у Херсонській області може дати можливість українським силам більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонщини та зайняти безпечнішу позицію на лівому березі, з якої можна буде здійснювати майбутні операції, якщо так вирішить українське вище командування.

Згідно зі звітом, російські війська застосовують удари планерними бомбами, щоб російські літаки залишалися на відстані 50-70 кілометрів за лінією бойових дій, а зменшення використання російських планерних бомб свідчить про те, що російські війська занепокоєні можливостями української протиповітряної оборони після нещодавніх втрат.