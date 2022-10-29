Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про закінчення мобілізації. Шойгу пообіцяв, що надалі військові комісаріати набиратимуть лише добровольців і контрактників. Він стверджує, що Росія мобілізувала 300 тис. осіб, 82 тис. з яких дислокуються в Україні, а 218 тис. навчаються на російських полігонах.

"Путін, ймовірно, припинив мобілізацію в Росії, щоб звільнити адміністративні та навчальні можливості для осіннього призову, який розпочнеться 1 листопада. Росіяни не мають можливостей одночасно готувати 218 тис. мобілізованих та 120 тис. призовників", - вважають в ISW.

Аналітики констатували, що мобілізація у РФ навряд чи суттєво вплине на бойову міць Росії. Вони зазначають, що Путін заявив, що половина мобілізованих відправиться на фронт, а інші - опиняться у підрозділах, які виконують допоміжні завдання. Якщо таке співвідношення справді застосовується, це означає, що загалом 150 тис. мобілізованих будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні після завершення навчання, орієнтовно у листопаді.

"Розгортання Росією 41 тис. погано навчених мобілізованих в Україні, можливо, тимчасово зміцнило російські оборонні лінії, хоча вони ще не зіткнулися з повною вагою великого та підготовленого українського контрнаступу. Вони суттєво не збільшили бойову міць Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тис. мобілізованих навряд чи змінить траєкторію війни", - дійшли висновку в ISW.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії.

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