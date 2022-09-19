В ISW спрогнозували, як розгортатиметься наступ ЗСУ на Херсонщині
Військові експерти зі США прогнозують, що Україна найближчими тижнями може звільнити від росіян окуповану західну частину Херсонської області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики припускають, що росіян намагаються здійснити більш контрольоване відведення військ в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку вересня.
В ISW звертають увагу, що протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили позиції на заході Херсонської області та перекинули туди повітряно-десантні частини та деякі підрозділи 1-ї танкової армії.
"Здається, вони діють значно краще, ніж у Харківській області, де ЗСУ знищили низку підрозділів 1-ї танкової армії, примусивши їх тікати та покинути велику кількість техніки. Гірші дії росіян, порівняно з Херсонщиною, можуть бути пов’язані з меншою концентрацією військ у Харківській області, а також з тим, що український контрнаступ став для РФ несподіванкою", - дійшли висновку в ISW.
Водночас експерти зі США додали, що український контрнаступ у Херсонській області прогресує, а росіяни намагаються зупинити його, відступивши на більш придатні для оборони позиції.
Безперервні українські атаки на російські шляхи постачання через річку Дніпро призвели до нестачі їжі та води в окупованому Херсоні та на послаблення вогню російської артилерії.
"Українські сили, ймовірно, повернуть собі значну частину окупованої території на заході Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати постачанню російських військ. Водночас успіхи ЗСУ можуть і надалі бути повільними, якщо російські війська зможуть зберегти свою злагодженість", - підсумували в ISW.
- 17 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Херсонщині затопили в Дніпрі 9 залізничних вагонів, щоб полегшити шлях для можливого відступу через річку.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе