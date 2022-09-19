Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що росіян намагаються здійснити більш контрольоване відведення військ в західній частині Херсонської області, щоб уникнути хаотичної втечі, яка характеризувала крах російських оборонних позицій у Харківській області на початку вересня.

В ISW звертають увагу, що протягом останніх кількох місяців росіяни значно посилили позиції на заході Херсонської області та перекинули туди повітряно-десантні частини та деякі підрозділи 1-ї танкової армії.

"Здається, вони діють значно краще, ніж у Харківській області, де ЗСУ знищили низку підрозділів 1-ї танкової армії, примусивши їх тікати та покинути велику кількість техніки. Гірші дії росіян, порівняно з Херсонщиною, можуть бути пов’язані з меншою концентрацією військ у Харківській області, а також з тим, що український контрнаступ став для РФ несподіванкою", - дійшли висновку в ISW.

Водночас експерти зі США додали, що український контрнаступ у Херсонській області прогресує, а росіяни намагаються зупинити його, відступивши на більш придатні для оборони позиції.

Безперервні українські атаки на російські шляхи постачання через річку Дніпро призвели до нестачі їжі та води в окупованому Херсоні та на послаблення вогню російської артилерії.

"Українські сили, ймовірно, повернуть собі значну частину окупованої території на заході Херсонської області в найближчі тижні, якщо вони продовжуватимуть перешкоджати постачанню російських військ. Водночас успіхи ЗСУ можуть і надалі бути повільними, якщо російські війська зможуть зберегти свою злагодженість", - підсумували в ISW.

17 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Херсонщині затопили в Дніпрі 9 залізничних вагонів, щоб полегшити шлях для можливого відступу через річку.

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