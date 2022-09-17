Росіяни біля Каховки затопили 9 залізничних вагонів, щоб було легше тікати через Дніпро, - Генштаб
Російські військові на Херсонщині затопили в Дніпрі 9 залізничних вагонів, щоб полегшити шлях для можливого відступу через річку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 17 вересня.
"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи вони затопили дев’ять вагонів", – йдеться у повідомленні.
- Раніше Збройні сили України вдарили по Каховському мосту і 5 понтонних переправах на Півдні. Росія несе серйозні втрати.
- 17 вересня Роман Головня, радник міського голови Херсона, зазначив на зростанні темпів та об'ємів мародерства окупантів, що свідчить про їх наміри залишати наші землі.
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