Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 17 вересня.

"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи вони затопили дев’ять вагонів", – йдеться у повідомленні.

Раніше Збройні сили України вдарили по Каховському мосту і 5 понтонних переправах на Півдні. Росія несе серйозні втрати.

17 вересня Роман Головня, радник міського голови Херсона, зазначив на зростанні темпів та об'ємів мародерства окупантів, що свідчить про їх наміри залишати наші землі.

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