Про це він розповів в етері Еспресо.



"Місцеві мешканці Херсона та Херсонщини повідомляють про непоодинокі випадки дезертирства, переодягання у цивільний одяг втікачів з російської окупаційної армії та просування їх у бік Криму. Також зазначають, що зріс попит на дешеві автомобілі, тобто декілька російських вояк у складину купують автівки, щоб втікти до РФ. Відомо про багато випадків викрадання окупантами плавзасобів у місцевих господарствах", - повідомив радник міського голови Херсона.



Роман Головня зауважив на зростанні темпів та об'ємів мародерства окупантів, що свідчить про їх наміри залишати наші землі.

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