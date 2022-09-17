Серед окупантів зріс попит на дешеві автівки для втечі з Херсонщини до РФ, - радник мера Херсона Головня
Роман Головня, радник міського голови Херсона, зазначив на зростанні темпів та об'ємів мародерства окупантів, що свідчить про їх наміри залишати наші землі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Місцеві мешканці Херсона та Херсонщини повідомляють про непоодинокі випадки дезертирства, переодягання у цивільний одяг втікачів з російської окупаційної армії та просування їх у бік Криму. Також зазначають, що зріс попит на дешеві автомобілі, тобто декілька російських вояк у складину купують автівки, щоб втікти до РФ. Відомо про багато випадків викрадання окупантами плавзасобів у місцевих господарствах", - повідомив радник міського голови Херсона.
Роман Головня зауважив на зростанні темпів та об'ємів мародерства окупантів, що свідчить про їх наміри залишати наші землі.
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