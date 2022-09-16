ЗСУ ліквідували штаб росіян у Лисичанську та знищили базу окупантів неподалік Херсону
За добу, 15 вересня, ЗСУ знищили 5 складів з боєкомплектами, 2 бази окупантів і 1 штаб росіян на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
На Миколаївщині знищено склад з боєкомплектами у Снігурівському районі. ЗСУ ліквідували дві бази окупантів неподалік Херсону і в Новій Каховці, а також склади з БК у Херсонській області.
На Донбасі в окупантів стало на один склад менше в районі Донецьку, ліквідований штаб росіян у Лисичанську.
Ще один склад з БК "зник" у Василівському районі Запорізької області.
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