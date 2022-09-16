Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На Миколаївщині знищено склад з боєкомплектами у Снігурівському районі. ЗСУ ліквідували дві бази окупантів неподалік Херсону і в Новій Каховці, а також склади з БК у Херсонській області.

На Донбасі в окупантів стало на один склад менше в районі Донецьку, ліквідований штаб росіян у Лисичанську.

Ще один склад з БК "зник" у Василівському районі Запорізької області.

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