ISW розповів про три напрямки наступу ЗСУ на Херсонщині

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що йдеться про "три зони кінетичної активності":

на північний захід від Херсона;

поблизу українського плацдарму через річку Інгулець;

на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, на захід від Високопілля.

В ISW розповіли, що Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни обстріляли українські позиції в Правдиному (на північний захід від Херсона), що вказує на те, що українські сили, ймовірно, принаймні увійшли до міста.

"Зображення, оприлюднені проросійськими Telegram-каналами, підтвердили, що російські війська 16 вересня відбили штурм української морської піхоти в районі Андріївки (поблизу українського плацдарму через річку Інгулець)", - підкреслили у звіті.

Фахівці додають, що українські війська продовжують перекидати сили та техніку в райони Андріївки та Білогірки.

"Генштаб України вказує, що російські війська обстріляли Новопетрівку (на південь від Кривого Рогу), що свідчить про те, що українські війська ввійшли у місто, незважаючи на попередні заяви Росії про відбиття атак", - підсумували в Інституті вивчення війни.

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