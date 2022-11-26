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В ISW викрили Путіна у брехні про зустріч з матерями мобілізованих

26 листопада, 2022 субота
10:59
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із 18 спеціально підібраними жінками, які вдавали із себе матерів мобілізованих

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що 25 листопада, за два дні до російського дня матері,  Володимир Путін представив зустріч з 18 підібраними жінками, які займають вагомі посади в російській політичній сфері, як відкриту дискусію з матерями мобілізованих. 

Російські пропагандистські ЗМІ активно висвітлювали цю зустріч, намагаючись пом’якшити невдоволення родичів мобілізованих і заклики справжніх груп матерів і дружин. Путін використав зустріч, щоб пообіцяти покращити умови для мобілізованих, закликати росіян не довіряти негативним повідомленням ЗМІ про мобілізацію та виявити солідарність із родинами російських солдатів. 

Водночас є інформація, що на дзвінки справжніх родичів російських військових ніхто з представників влади не реагує. Зокрема, 24 листопада один з російських телеканалів оприлюднив відео, на якому росіянка стверджує, що влада не зустрічається з нею, хоча вона шукає свого сина, який зник в Україні у березні. 

Рада матерів і дружин опублікувала повідомлення про те, що невідомі почали стежити за ними та членами їхніх родин після того, як вони оголосили 21 листопада про круглий стіл для розгляду проблем, з якими стикаються призовники. А YouTube-канал "Мами Росії" опублікував відеозвернення до Путіна, в якому кілька матерів просять його не допустити мобілізації їхньої єдиної дитини. 

ISW зазначає, що не побачив відповіді на це відео з боку Путіна. Рада матерів і дружин також висловила переконання, що запрошення на зустріч з Путіним отримали лише спеціально відібрані особи. 

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Росія
Володимир Путін
мобілізація
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