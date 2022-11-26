Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 25 листопада, за два дні до російського дня матері, Володимир Путін представив зустріч з 18 підібраними жінками, які займають вагомі посади в російській політичній сфері, як відкриту дискусію з матерями мобілізованих.

Російські пропагандистські ЗМІ активно висвітлювали цю зустріч, намагаючись пом’якшити невдоволення родичів мобілізованих і заклики справжніх груп матерів і дружин. Путін використав зустріч, щоб пообіцяти покращити умови для мобілізованих, закликати росіян не довіряти негативним повідомленням ЗМІ про мобілізацію та виявити солідарність із родинами російських солдатів.

Водночас є інформація, що на дзвінки справжніх родичів російських військових ніхто з представників влади не реагує. Зокрема, 24 листопада один з російських телеканалів оприлюднив відео, на якому росіянка стверджує, що влада не зустрічається з нею, хоча вона шукає свого сина, який зник в Україні у березні.

Рада матерів і дружин опублікувала повідомлення про те, що невідомі почали стежити за ними та членами їхніх родин після того, як вони оголосили 21 листопада про круглий стіл для розгляду проблем, з якими стикаються призовники. А YouTube-канал "Мами Росії" опублікував відеозвернення до Путіна, в якому кілька матерів просять його не допустити мобілізації їхньої єдиної дитини.

ISW зазначає, що не побачив відповіді на це відео з боку Путіна. Рада матерів і дружин також висловила переконання, що запрошення на зустріч з Путіним отримали лише спеціально відібрані особи.

24 листопада повідомлялося, що 80 матерів і дружин мобілізованих з Кубані вирушають до Москви та домагатимуться зустрічі з Путіним.

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