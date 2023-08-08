В Італії чоловіка розчавили тисячі кілограмів сиру
Внаслідок нещасного випадку італієць опинився під завалами тисяч кілограмів сиру
Про це повідомляє Sky News.
Інцидент стався у Романо-ді-Ломбардія на півночі Італії. У понеділок, 7 серпня, рятувальники знайшли мертвого чоловіка під завалами тисяч кілограмів сиру.
За версією слідчих, власник сироварні зайшов до приміщення, аби запустити механізм, що автоматично перевертає й очищує головки сиру для його належного достигання. Один із металевих стелажів із сиром на складі завалився на інший, викликавши "ефект доміно". В результаті чого власник сироварні опинився під завалами тисяч кілограмів сиру.
За словами пожежного Антоніо Дусі, рятувальникам довелося вручну розгрібати завали протягом 12 годин. На складі загалом розміщується 25 тис. сирних коліс.
Покійний бізнесмен заснував сироварню Grano Palano у 2006 році. Вона виготовляла сир із молока власних тварин і продавали через власну мережу. Загалом на рік підприємство продукувало понад 15 тис. головок сиру.
У чоловіка залишилось двоє дітей, дружина й онуки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
- 7 серпня біля південного італійського острова Лампедуза перекинулися два човни, які переправляли мігрантів, внаслідок чого двоє людей загинули та ще близько 30 вважаються зниклими безвісти в морі.
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