Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми пишаємося тим, що є першою нацією у світі, яка зупинить цей декаданс", - сказала Августа Монтарулі, депутат від партії "Брати Італії" прем’єр-міністра Джорджи Мелоні.

На думку авторів законопроєкту, відповідне рішення допоможе зберегти італійські культурні традиції, тим часом як популяризація так званого "м'яса з пробірки" може бути небезпечною тенденцією.

"Ми хочемо захистити здоров'я громадян та зберегти спадщину нашої нації та нашу агропродовольчу культуру, засновану на середземноморській дієті", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скіллачі.

В Європейському Інституті хорошої їжі вважають, що подібне рішення поставить Італію у противагу всій Європі в разі схвалення законопроєкту обома гілками парламенту.

"Ця подія ставить Італію в протиріччя з рештою Європи, де інші уряди прагнуть розкрити переваги м'яса, що культивується", - зазначили в організації.

Довідка

Штучне, або ж "клітинне", м’ясо створюється шляхом відокремлення клітин живих тварин і забезпечення їх поживними речовинами, аби виростити цілісний продукт в біореакторах. На сьогодні лише Сінгапур дозволив продаж курятини "з пробірки", а лише дві компанії подолали першу нормативну перешкоду в США.