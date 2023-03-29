В Італії мають намір заборонити штучне м’ясо
В уряді Італії представили законопроєкт, згідно з яким в країні заборонять виробництво та продаж штучної їжі, зокрема м'яса
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми пишаємося тим, що є першою нацією у світі, яка зупинить цей декаданс", - сказала Августа Монтарулі, депутат від партії "Брати Італії" прем’єр-міністра Джорджи Мелоні.
На думку авторів законопроєкту, відповідне рішення допоможе зберегти італійські культурні традиції, тим часом як популяризація так званого "м'яса з пробірки" може бути небезпечною тенденцією.
"Ми хочемо захистити здоров'я громадян та зберегти спадщину нашої нації та нашу агропродовольчу культуру, засновану на середземноморській дієті", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скіллачі.
В Європейському Інституті хорошої їжі вважають, що подібне рішення поставить Італію у противагу всій Європі в разі схвалення законопроєкту обома гілками парламенту.
"Ця подія ставить Італію в протиріччя з рештою Європи, де інші уряди прагнуть розкрити переваги м'яса, що культивується", - зазначили в організації.
Довідка
Штучне, або ж "клітинне", м’ясо створюється шляхом відокремлення клітин живих тварин і забезпечення їх поживними речовинами, аби виростити цілісний продукт в біореакторах. На сьогодні лише Сінгапур дозволив продаж курятини "з пробірки", а лише дві компанії подолали першу нормативну перешкоду в США.
- У 2019 році американська мережа швидкого харчування KFC почала продавати в одному із закладів в Атланті продукцію із замінника курятини на рослинній основі від компанії Beyond Meat.
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