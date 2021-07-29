В Італії оголосили четверту хвилю пандемії COVID-19
Після 15 тижнів зниження щоденне число жертв COVID-19 повертається до зростання, в Італії оголосили четверту хвилю пандемії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на італійські ЗМІ.
Упродовж останньої доби в Італії зафіксували 19 жертв пандемії, тоді як минулої доби їх було 15.
Протягом останніх 7 днів кількість померлих внаслідок пандемії в Італії збільшилася на 46%. Загалом від початку пандемії в Італії вже померли від COVID-19 128 029 осіб.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Італії, упродовж останніх 24 годин в країні було виявлено 6 171 позитивний результат тестів на COVID-19. Вчора таких було 5 696.
Загалом в країні вже зафіксовано 4 336 906 підтверджених випадків коронавірусу.
- Нагадаємо, що Італія повністю вакцинувала від COVID-19 понад половини населення старше 12 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе