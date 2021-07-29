В Італії оголосили четверту хвилю пандемії COVID-19

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на італійські ЗМІ.

Упродовж останньої доби в Італії зафіксували 19 жертв пандемії, тоді як минулої доби їх було 15.

Протягом останніх 7 днів кількість померлих внаслідок пандемії в Італії збільшилася на 46%. Загалом від початку пандемії в Італії вже померли від COVID-19 128 029 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Італії, упродовж останніх 24 годин в країні було виявлено 6 171 позитивний результат тестів на COVID-19. Вчора таких було 5 696.

Загалом в країні вже зафіксовано 4 336 906 підтверджених випадків коронавірусу.

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