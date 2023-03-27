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В Ізраїлі почалися масові протести після звільнення міністра оборони: мітингувальники прорвалися до резиденції прем'єра

27 березня, 2023 понедiлок
05:36
Світ Протести Ізраїль

Жителі Ізраїлю вийшли на акції протесту після рішення прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Ґаланта, який закликав призупинити впровадження судової реформи

Про це повідомляє Walla.

Протести проти судової реформи охопили Тель-Авів та Єрусалим. У Тель-Авіві мітингувальники перекрили шосе та оголосили мітинг біля штабу армії. Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон, вони розпалили багаття на трасі та планували залишитися там на ніч. Поліції намагалася їх розігнати.

Приблизно через п'ять годин блокування дороги протестувальники були евакуйовані великими загонами поліції, які використовували засоби для придушення демонстрацій. Між правоохоронними силами та активістами, які відмовилися піти, сталися сутички.Троє поліцейських постраждали від каміння та предметів, які кидали в них протестувальники.

Натовпи зібралися і біля резиденції Нетаньяху, пише Reuters. Після того, як їм вдалося прорвати найближчий до резиденції контрольно-пропускний пункт, між протестувальниками та силами поліції почалися сутички. Поліція застосувала водомети та вершників, щоб розігнати активістів. Крім того, десятки людей були затримані за підозрою в хуліганстві.

Пізніше сотні людей почали демонстрацію перед будівлею Кнесету, заблокувавши вулицю. 

За оцінкою ЗМІ, на акціях у Тель-Авіві зібралося близько 58 тис. людей. Низка експертів заявляє, що по всій країні вночі в демонстраціях брало участь до 200 тис. людей.

До протестів проти судової реформи долучилися й політики. Зокрема, мери Кфар-Саби та Герцлії, голови обласних рад Верхньої Галілеї та Шаар-Ханегева, а також голова місцевої ради Зіхрон-Яаков оголосили голодування.

"Державна безпека не може бути картою в політичній грі. Сьогодні ввечері Нетаньяху перейшов червону межу", - йдеться в спільній заяві лідерів опозиції Яіра Лапіда і Бенні Ганца.

На тлі звільнення міністра оборони генконсул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір після 18 місяців роботи подав у відставку

"Сьогоднішнє небезпечне рішення звільнити міністра оборони переконало мене в тому, що я більше не можу продовжувати представляти цей уряд. Настав час мені приєднатися до боротьби за майбутнє Ізраїлю, щоб переконатися, що воно залишається маяком демократії та свободи у світі", - зазначив Замір.

The Times of Israel пише, що профспілки університетів оголосили страйк, який розпочнеться уранці в понеділок. Водночас у поліції заявили, що право на протест є частиною демократичного суспільства, але правоохоронці не допустять порушення правопорядку. 

  • 26 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи.


 

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Ізраїль
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