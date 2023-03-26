Міністра оборони Ізраїлю звільнили через критику судової реформи
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта після того, як він виступив проти судової реформи
Про це інформує The Jerusalem Post.
Нетаньягу заявив Ґаланту, що втратив до нього довіру після того, як той "діяв за спиною уряду". Тепер ізраїльський прем'єр повинен призначити нового очільника міноборони упродовж 48 годин.
Ґалант після звільнення написав у твіттері, що "безпека держави Ізраїль завжди була і буде місією мого життя". Нетаньягу ж відповів, що "кожен повинен протистояти непокорі".
Лідер опозиції Яїр Лапід також відреагував на звільнення Ґаланта. Він зазначив, що те, що його відправили у відставку "тільки тому, що він попередив про загрозу безпеці Ізраїлю, є новим мінімумом для цього антисіоністського уряду". Лапід додав, що Нетаньягу можу звільнити міністра оборони, проте він, за словами опозиційного лідера, не може звільнити ізраїльтян, які виступили проти судової реформи.
За словами колишнього міністра оборони Бенні Ганца, Ізраїль нині зіткнувся з явною і безпосередньою загрозою для своєї безпеки.
"Цього вечора Нетаньягу поставив політику і себе вище безпеки", - написав він.
Довідка
Автором судової реформи уряду Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін. Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. У цьому плані БАГАЦ має повноваження українського Конституційного Суду.
Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.
Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незалежність судової гілки влади.
- У листопаді 2022-го Нетаньягу офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньягу.
- Після цього протести тривали й надалі: 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
- 24 березня на тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність.
- 25 березня очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Також цього дня на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу.
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