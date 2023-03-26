Міністра оборони Ізраїлю звільнили через критику судової реформи

Про це інформує The Jerusalem Post.

Нетаньягу заявив Ґаланту, що втратив до нього довіру після того, як той "діяв за спиною уряду". Тепер ізраїльський прем'єр повинен призначити нового очільника міноборони упродовж 48 годин.

Ґалант після звільнення написав у твіттері, що "безпека держави Ізраїль завжди була і буде місією мого життя". Нетаньягу ж відповів, що "кожен повинен протистояти непокорі".

Лідер опозиції Яїр Лапід також відреагував на звільнення Ґаланта. Він зазначив, що те, що його відправили у відставку "тільки тому, що він попередив про загрозу безпеці Ізраїлю, є новим мінімумом для цього антисіоністського уряду". Лапід додав, що Нетаньягу можу звільнити міністра оборони, проте він, за словами опозиційного лідера, не може звільнити ізраїльтян, які виступили проти судової реформи.

За словами колишнього міністра оборони Бенні Ганца, Ізраїль нині зіткнувся з явною і безпосередньою загрозою для своєї безпеки.

"Цього вечора Нетаньягу поставив політику і себе вище безпеки", - написав він.

Довідка

Автором судової реформи уряду Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін. Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. У цьому плані БАГАЦ має повноваження українського Конституційного Суду.

Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.

Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незалежність судової гілки влади.