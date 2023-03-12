Один з найбільших протестів в Ізраїлі: 10-й тиждень поспіль люди мітингують проти судової реформи
У суботу відбувся один із найбільших протестів за історію Ізраїлю: близько 500 тис. мітингувальників вимагають відкликання судової реформи
Про це пише Al Jazeera.
Сотні тисяч людей 10-й тиждень поспіль виходять на мітинги в містах Ізраїлю, протестуючи проти планів ультраправого уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху обмежити повноваження Верховного суду.
Організатори стверджують, що рекордні 500 тис. людей відвідали суботні мітинги, і це робить їх одними з найбільших в історії Ізраїлю. Місцеві ЗМІ своєю чергою надають цифри від 250 до 300 тис. осіб.
Фото: Reuters
Демонстрації відбуваються в той час, коли уряд Беньяміна Нетаньяху готується продовжити свою законодавчу програму наступного тижня, уникаючи закликів до паузи, щоб дати можливість переговорам щодо судових реформ.
"Це не судова реформа. Це революція, яка змушує Ізраїль піти до повної диктатури, і я хочу, щоб Ізраїль залишився демократією для моїх дітей", – сказав 58-річний Тамір Гіцабрі агентству новин Reuters.
Стверджується, що мітинги пройшли без серйозних інцидентів, хоча поліція заарештувала трьох протестувальників, які блокували рух на кільцевій дорозі Тель-Авіва.
"Крім протестів, які вивели на вулиці десятки тисяч ізраїльтян і нещодавно стали насильницькими, опозиція зросла з боку всього суспільства, а бізнес-лідери та офіційні особи виступають проти того, що, на їх думку, буде руйнівним", - мовиться в тексті Al Jazeera.
Довідка:
Громадяни виступають проти закону, який прем'єр Біньямін Нетаньяху та його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити. Станом на момент написання матеріалу документ пройшов перше читання.
Він обмежує повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої влади, водночас надаючи законодавцям вирішальні повноваження щодо призначення суддів.
- У листопаді 2022-го Нетаньяху офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Біньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньяху. Відтоді протести тривають.
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