Про це пише Al Jazeera.

В Ізраїлі вийшли на вулиці десятки тисяч протестувальників, які вже 9 тижнів поспіль вимагають від уряду відхилити план щодо реформи судової системи країни.

Зазначається, що нинішні протести пройшли мирно, на відміну від початку цього тижня, коли акції переросли у жорстокі сутички з поліцією.

Марші збирають величезні натовпи щотижня з початку січня, коли уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху взяв на приціл Верховний суд.

Протестувальники виступають проти закону, який Нетаньяху та його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити, який обмежує повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої влади, водночас надаючи законодавцям вирішальні повноваження щодо призначення суддів.

"Судова реформа є наріжним каменем останньої адміністрації Нетаньяху , альянсу з ультраортодоксальними та ультраправими партіями, які прийшли до влади наприкінці грудня", - ствердили журналісти.