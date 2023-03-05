Ізраїльтяни знову вийшли на акції протесту проти урядової реформи судової системи, - ЗМІ
Громадяни Ізраїлю вже дев'ятий тиждень виходять на акції протесту щодо рішення уряду Біньяміна Нетаньяху стосовно реформ судової системи країни
Про це пише Al Jazeera.
В Ізраїлі вийшли на вулиці десятки тисяч протестувальників, які вже 9 тижнів поспіль вимагають від уряду відхилити план щодо реформи судової системи країни.
Зазначається, що нинішні протести пройшли мирно, на відміну від початку цього тижня, коли акції переросли у жорстокі сутички з поліцією.
Марші збирають величезні натовпи щотижня з початку січня, коли уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху взяв на приціл Верховний суд.
Протестувальники виступають проти закону, який Нетаньяху та його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити, який обмежує повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої влади, водночас надаючи законодавцям вирішальні повноваження щодо призначення суддів.
"Судова реформа є наріжним каменем останньої адміністрації Нетаньяху , альянсу з ультраортодоксальними та ультраправими партіями, які прийшли до влади наприкінці грудня", - ствердили журналісти.
- У листопаді 2022-го Нетаньяху офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньяху.
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