Про це пишуть CNN.

Згідно з законом, ухваленим в Ізраїлі 23 березня, повноваження оголошувати прем’єр-міністра, яким нині є Беньямін Нетаньягу, недієздатним належатимуть лише уряду або кнесету та відбуватимуться лише через фізичну або розумову недієздатність.

Законопроєкт також забороняє Верховному суду розглядати клопотання про визнання прем’єр-міністра недієздатним.

"Враховуючи, що чинний прем'єр-міністр отримує свою владу і повноваження від народу через його представників, ця пропозиція відображає існуючу концепцію, згідно з якою усунення лідера всупереч його волі буде визначатися виключно народними представниками без залучення невиборної руки", - йдеться в заяві.