Ізраїль на тлі протестів проти судових змін ухвалив закон про повноваження кнесету і уряду відсторонювати прем'єра
На тлі протестів в Ізраїлі проти судової реформи уряд ухвалив закон, за яким прем'єр Нетаньягу може бути відсторонений лише через фізичну або розумову недієздатність
Про це пишуть CNN.
Згідно з законом, ухваленим в Ізраїлі 23 березня, повноваження оголошувати прем’єр-міністра, яким нині є Беньямін Нетаньягу, недієздатним належатимуть лише уряду або кнесету та відбуватимуться лише через фізичну або розумову недієздатність.
Законопроєкт також забороняє Верховному суду розглядати клопотання про визнання прем’єр-міністра недієздатним.
"Враховуючи, що чинний прем'єр-міністр отримує свою владу і повноваження від народу через його представників, ця пропозиція відображає існуючу концепцію, згідно з якою усунення лідера всупереч його волі буде визначатися виключно народними представниками без залучення невиборної руки", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, у листопаді 2022-го Нетаньягу офіційно повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю: група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньягу, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію - 51.
- 7 січня тисячі жителів Ізраїлю вийшли на акцію протесту в столиці, лунали гасла проти уряду прем'єр-міністра Нетаньягу.
- Після цього протести тривали й надалі: 11 березня відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе