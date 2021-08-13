В Ізраїлі знизили вік для щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу

Про це повідомляє Newsru.co.il.

З 13 серпня громадяни Ізраїлю віком 50-59 років можуть ставати у чергу на третє - "бустерне" щеплення від коронавірусу.

Фахівці рекомендують негайно зробити третє щеплення медперсоналу і особам, що мають хронічні захворювання, а також працівникам в'язниць і ув'язненим.

За даними МОЗ Ізраїлю:

першу дозу отримали 5 834 795 осіб (85% дорослого населення)

другу дозу - 5 409 455 осіб (79% дорослого населення)

третю дозу - 775 703 осіб (65% громадян, старших за 60 років).

В Ізраїлі з 1 серпня почали робити щеплення від COVID-19 третьою дозою людям старше 60 років