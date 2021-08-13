В Ізраїлі знизили вік для щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу
МОЗ Ізраїлю прийняло рекомендацію урядової комісії про вакцинацію третьою дозою осіб від 50 років
Про це повідомляє Newsru.co.il.
З 13 серпня громадяни Ізраїлю віком 50-59 років можуть ставати у чергу на третє - "бустерне" щеплення від коронавірусу.
Фахівці рекомендують негайно зробити третє щеплення медперсоналу і особам, що мають хронічні захворювання, а також працівникам в'язниць і ув'язненим.
За даними МОЗ Ізраїлю:
- першу дозу отримали 5 834 795 осіб (85% дорослого населення)
- другу дозу - 5 409 455 осіб (79% дорослого населення)
- третю дозу - 775 703 осіб (65% громадян, старших за 60 років).
В Ізраїлі з 1 серпня почали робити щеплення від COVID-19 третьою дозою людям старше 60 років
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