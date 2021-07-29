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З серпня в Ізраїлі почнуть вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 60 років

29 липня, 2021 четвер
22:50

В Ізраїлі з 1 серпня почнуть робити щеплення від COVID-19 третьою дозою людям старше 60 років

Про це заявив генеральний директор МОЗ країни Нахман Аш, передає Укрінформ.

Третє щеплення зможуть зробити лише ті, хто отримав другу дозу щонайменше за п'ять місяців до сьогодні. При цьому, третій укол вакциною не зможуть отримати ті, хто вилікувався від хвороби COVID-19 та не був вакцинований.

Ізраїль вже вакцинує підлітків у віці від 12 до 15 років. Таким чином країна намагається щепити якомога більше людей на тлі поширення більш небезпечного штаму "Дельта".

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Ізраїль
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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