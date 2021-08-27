В Казахстані вибухнули військові склади: є жертви, міністр оборони йде у відставку
27 серпня міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв оголосив про відставку через вибухи на військовому складі боєприпасів, внаслідок якого евакуювали понад 1,2 тис. людей
Про це повідомляє "Радіо Азаттик".
Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив про готовність піти у відставку після вибухів боєприпасів в Жамбилська області, які спричинили смерть щонайменше п'ятьох військовослужбовців. Після брифінгу в п'ятницю, 27 серпня, Єрмекбаєв, відповідаючи на питання кореспондента "Азаттик", сказав, що "в першу ж хвилину після повідомлення про вибухи прийняв рішення подати у відставку", додавши, що остаточне рішення прийме керівництво країни.
Зазначимо, кореспондент казахського відділення "Радіо Свобода" - "Радіо Азаттик" ставлячи питання про вибухи боєприпасів зауважив, що це другий випадок вибухів на військових складах за час, коли Єрмекбаєв обіймав посаду міністра.
В результаті пожежі і вибухів на складі інженерних боєприпасів на території військової частини 28349 в Байзакському районі Жамбильської області 26 серпня загинули п'ять військовослужбовців, повідомив Єрмекбаєв на брифінгу. Зв'язок ще з кількома військовими втрачений, ведуться їх пошуки.
Десятки людей отримали поранення. За даними акимату Жамбилської області, станом на ранок п'ятниці в лікарнях залишається 28 осіб, "практично всі вони є військовослужбовцями військової частини". Шість госпіталізованих - у важкому стані.
Через вибухи жителі трьох розташованих поруч з військовою частиною сіл евакуйовані в Тараз і розміщені в школах і коледжі.
Міністерство оборони підтвердило десять вибухів. Відомство повідомило, що на території військової частини зберігалися боєприпаси, доставлені зі складу в Арисі, де в 2019 році мав місце подібний інцидент. Вибухи в Арисі забрали життя чотирьох людей.
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