В Казахстані вибухнули військові склади: є жертви, міністр оборони йде у відставку

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".



Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив про готовність піти у відставку після вибухів боєприпасів в Жамбилська області, які спричинили смерть щонайменше п'ятьох військовослужбовців. Після брифінгу в п'ятницю, 27 серпня, Єрмекбаєв, відповідаючи на питання кореспондента "Азаттик", сказав, що "в першу ж хвилину після повідомлення про вибухи прийняв рішення подати у відставку", додавши, що остаточне рішення прийме керівництво країни.



Зазначимо, кореспондент казахського відділення "Радіо Свобода" - "Радіо Азаттик" ставлячи питання про вибухи боєприпасів зауважив, що це другий випадок вибухів на військових складах за час, коли Єрмекбаєв обіймав посаду міністра.



В результаті пожежі і вибухів на складі інженерних боєприпасів на території військової частини 28349 в Байзакському районі Жамбильської області 26 серпня загинули п'ять військовослужбовців, повідомив Єрмекбаєв на брифінгу. Зв'язок ще з кількома військовими втрачений, ведуться їх пошуки.



Десятки людей отримали поранення. За даними акимату Жамбилської області, станом на ранок п'ятниці в лікарнях залишається 28 осіб, "практично всі вони є військовослужбовцями військової частини". Шість госпіталізованих - у важкому стані.



Через вибухи жителі трьох розташованих поруч з військовою частиною сіл евакуйовані в Тараз і розміщені в школах і коледжі.



Міністерство оборони підтвердило десять вибухів. Відомство повідомило, що на території військової частини зберігалися боєприпаси, доставлені зі складу в Арисі, де в 2019 році мав місце подібний інцидент. Вибухи в Арисі забрали життя чотирьох людей.

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