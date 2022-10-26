Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Попри те, що Стремоусов погрожує херсонським підприємцям розправою, ніхто не хоче приймати й працювати з російськими рублями. Ніхто не хоче брати російські рублі. Рубль остаточно пішов слідом за російським кораблем", - розповів Хлань

Депутат облради додав, що з кожним днем охочих розраховуватись російським рублем стає все менше.

"Сьогодні всі підприємці відмовляються приймати рубль в Херсоні. Ще до понеділка рубль приймали російські торговельні мережі. До речі, які вже спакувались і втекли з Херсона. Навіть автозаправки та обміни валют вже відмовляють розраховувати клієнтів в рублях. Сьогодні курс рубля був десь в районі 40 українських копійок. І це ще хороший курс", - додав він.

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.

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