В Херсоні за російський рубль вже ніхто і 40 українських копійок не дає, - депутат Херсонської облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що підприємці в Херсоні відмовляються приймати оплату російськими рублями
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Попри те, що Стремоусов погрожує херсонським підприємцям розправою, ніхто не хоче приймати й працювати з російськими рублями. Ніхто не хоче брати російські рублі. Рубль остаточно пішов слідом за російським кораблем", - розповів Хлань
Депутат облради додав, що з кожним днем охочих розраховуватись російським рублем стає все менше.
"Сьогодні всі підприємці відмовляються приймати рубль в Херсоні. Ще до понеділка рубль приймали російські торговельні мережі. До речі, які вже спакувались і втекли з Херсона. Навіть автозаправки та обміни валют вже відмовляють розраховувати клієнтів в рублях. Сьогодні курс рубля був десь в районі 40 українських копійок. І це ще хороший курс", - додав він.
- Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
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