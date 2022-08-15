В Херсоні залишилось понад 100 тис. людей. Більшість з них - похилого віку, - секретар Херсонської міськради Лугова

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"У Херсоні залишилось понад 100 тис. людей. Взагалі на території Херсонської територіальної громади залишилось 320 тис. людей. Переважно це люди похилого віку, які за станом здоровʼя не мають змоги виїхати на підконтрольну територію України", - розповіла Лугова

Секретар Херсонської міської ради зауважила, що охочих виїхати з тимчасово окупованих територій Херсонщини зʼявляється все більше.

"З людьми похилого віку, які не можуть покинути тимчасово окуповані території, залишаються рідні. Така ситуація існує. Проте пожвавився рух на виїзд з тимчасово окупованих територій. Люди розуміють, що це єдиний спосіб допомогти нашим Збройним силам",- додала вона.

14 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу “Еспресо” повідомив, що Херсонщина знаходиться в стані гуманітарної катастрофи.

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