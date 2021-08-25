В Китаї школярі вивчатимуть предмет "Думки Сі Цзіньпіна"
Культ особи китайського вождя Сі Цзіньпіна нав'язуватимуть від початкової школи до університетів
Про це повідомляє ВВС.
Китай внесе політичну ідеологію президента КНР у свою національну навчальну програму.
"Думка Сі Цзіньпіна" допоможе "підліткам утвердити марксистські переконання", - йдеться у нових вказівках Міністерства освіти КНР.
Ідеологія буде інтегрована від початкової школи до університету. Це останні спроби пана Сі закріпити роль правлячої Комуністичної партії Китаю в різних сферах суспільства, відзначили в ВВС.
У своїй заяві Міносвіти країни заявило, що має на меті "виростити будівельників і наступників соціалізму з всебічною моральною, інтелектуальною, фізичною та естетичною основою".
Керівні принципи включають трудову освіту "для виховання їх працьовитого духу" та освіту з питань національної безпеки.
У 2018 році вищий орган Китаю закріпив у Конституції "Думки Сі Цзіньпіна".
Відтоді предмет був впроваджений у деяких університетах та серед молодіжних політичних організацій, які проводять позакласні заходи.
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