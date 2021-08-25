В Китаї школярі вивчатимуть предмет "Думки Сі Цзіньпіна"

Про це повідомляє ВВС.



Китай внесе політичну ідеологію президента КНР у свою національну навчальну програму.



"Думка Сі Цзіньпіна" допоможе "підліткам утвердити марксистські переконання", - йдеться у нових вказівках Міністерства освіти КНР.



Ідеологія буде інтегрована від початкової школи до університету. Це останні спроби пана Сі закріпити роль правлячої Комуністичної партії Китаю в різних сферах суспільства, відзначили в ВВС.



У своїй заяві Міносвіти країни заявило, що має на меті "виростити будівельників і наступників соціалізму з всебічною моральною, інтелектуальною, фізичною та естетичною основою".



Керівні принципи включають трудову освіту "для виховання їх працьовитого духу" та освіту з питань національної безпеки.



У 2018 році вищий орган Китаю закріпив у Конституції "Думки Сі Цзіньпіна".



Відтоді предмет був впроваджений у деяких університетах та серед молодіжних політичних організацій, які проводять позакласні заходи.

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