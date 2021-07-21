В китайському Чженчжоу кількість загиблих від стихії зросла вдвічі

Про це пише Reuters.



Щонайменше 25 людей загинули в центральній провінції Китаю Хенань, яка постраждала від повені, 12 з них - у метро столиці регіону Чженчжоу.



Близько 100 тис. людей були евакуйовані з Чженчжоу, де порушено залізничне та автомобільне сполучення. Рівень води у водосховищах піднявся до рівня попередження, поки тисячі військових розпочали рятувальні роботи в провінції.



Міська влада заявила, що понад 500 людей було евакуйовано з підтопленого метро.



"Вода досягла моїх грудей", - написала пасажирка метро в соціальних мережах. "



"Я справді злякалася, але найстрашнішим було не вода, а зменшення подачі повітря у вагон", - додала очевидиця катастрофи.



Дощ зупинив автобусне сполучення у місті з 12-мільйонним насленням, приблизно за 650 км на південний захід від Пекіна.

Нагадаємо, 21 липня потужна злива затопила провінцію Хенань, в її столиці вода стояла по пояс, а в метро мегаполіса вода піднялася у вагони