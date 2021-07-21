В китайському Чженчжоу кількість загиблих від стихії зросла вдвічі
21 липня кількість жертв затоплення у провінції Хенань на річці Хуанхе збільшилась до 25 людей
Про це пише Reuters.
Щонайменше 25 людей загинули в центральній провінції Китаю Хенань, яка постраждала від повені, 12 з них - у метро столиці регіону Чженчжоу.
Близько 100 тис. людей були евакуйовані з Чженчжоу, де порушено залізничне та автомобільне сполучення. Рівень води у водосховищах піднявся до рівня попередження, поки тисячі військових розпочали рятувальні роботи в провінції.
Міська влада заявила, що понад 500 людей було евакуйовано з підтопленого метро.
"Вода досягла моїх грудей", - написала пасажирка метро в соціальних мережах. "
"Я справді злякалася, але найстрашнішим було не вода, а зменшення подачі повітря у вагон", - додала очевидиця катастрофи.
Дощ зупинив автобусне сполучення у місті з 12-мільйонним насленням, приблизно за 650 км на південний захід від Пекіна.
- Нагадаємо, 21 липня потужна злива затопила провінцію Хенань, в її столиці вода стояла по пояс, а в метро мегаполіса вода піднялася у вагони
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе