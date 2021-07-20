В КНР скасували штрафи за народження третьої дитини

Відповідне рішення опублікувало державне новнне агенство КНР "Сіньхуа".



Відповідним рішенням партії китайським сім'ям дозволяється мати троє дітей.



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31 травня політбюро Комуністичної партії Китаю для боротьби зі старінням населення ухвалило дозволити громадянам країни заводити третю дитину.



26 червня 2021 року рішення підтримали на рівні Центрального комітету КПК.

