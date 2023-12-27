В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
В Колумбії, в місті Барранкілья, звідки родом Шакіра, співачці встановили пам’ятник. Образом для статуї слугував кліп "Hips Don’t Lie"
Про це пише BBC.
Тепер над рідним містом Шаріки височіє бронзова скульптура з її зображенням висотою 6,5 метрів.
Біля статуї є і пам’ятна дошка, на якій написано “Стегна, які не брешуть, унікальний талант, голос, який рухає маси”.
На відкритті пам’ятника були присутні її батьки та міський голова Барранкільї.
Сама співачка поділилася світлинами з події на своїй сторінці в Instagram.
-
Колумбійська співачка Шакіра продала права на всі свої пісні британській компанії Hipgnosis Songs Fund Limited.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.16
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.26
- Актуальне
- Важливе