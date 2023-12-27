В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі

Про це пише BBC.

Тепер над рідним містом Шаріки височіє бронзова скульптура з її зображенням висотою 6,5 метрів.

Біля статуї є і пам’ятна дошка, на якій написано “Стегна, які не брешуть, унікальний талант, голос, який рухає маси”.

На відкритті пам’ятника були присутні її батьки та міський голова Барранкільї.

Сама співачка поділилася світлинами з події на своїй сторінці в Instagram.