В лікувальних закладах Криму перебуває значна кількість поранених окупантів, - Запорізька ОВА

Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

"Російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Оріхова та Гуляйполя, а також здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Полтавки. Однак росіяни продовжують зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах тимчасово анексованого Криму", - йдеться у звіті ОВА.

25 травня у Генштабі повідомили, що російський агресор активно готується до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках України.

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