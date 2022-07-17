В МЗС до роковин збиття МН17 закликали притягти до відповідальності винних

Про це йдеться у фейсбуці українського зовнішньополітичного відомства.

"Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17. Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації", – йдеться в заяві МЗС.

Там закликали всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати у межах розслідування відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", – йдеться в дописі.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді.

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