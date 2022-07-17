В МЗС до роковин збиття МН17 закликали притягти до відповідальності винних
Міністерство закордонних справ України на восьмі роковини збиття росіянами літака рейсу МН17 над Донбасом у 2014 році й наголосило на необхідності притягти винних до відповідальності
Про це йдеться у фейсбуці українського зовнішньополітичного відомства.
"Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17. Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації", – йдеться в заяві МЗС.
Там закликали всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати у межах розслідування відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН.
"Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", – йдеться в дописі.
- 10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Вирок у справі проти трьох росіян та одного українця, які залишаються на волі, очікується пізніше цього року. Жоден з підсудних не з'явився в голландському суді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе