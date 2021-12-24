В МЗС РФ заявили, що Київ готується до силового розв'язання конфлікту на Донбасі
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що влада України нібито готується до силового розв'язання ситуації на сході країни, оскільки збільшила свій оборонний бюджет на 20%
Про це Марія Захарова сказала на брифінгу МЗС Росії у п'ятницю, 24 грудня.
За її словами, Київ, схоже, "готується до силового вирішення конфлікту на Донбасі", оскільки збільшив оборонний бюджет на 20%.
"Замість того, щоб покласти край громадянській війні, що триває вже восьмий рік, Київ, схоже, готується до силового вирішення "проблеми Донбасу", як вони її називають", - заявила Захарова.
Вона пояснила своє припущення тим, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення військового бюджету країни наступного року майже до $12 млрд.
"Це $12 млрд на війну зі своїми громадянами, тими самими, про яких так часто говорять і думають лише тоді, коли підписують військові бюджети. На 20% збільшився військовий бюджет України. Який мир?" - сказала представниця МЗС Росії.
Вона додала, що країни НАТО повністю підтримують Київ у "хрестовому поході проти населення", а іноземні військові, які знаходяться на території України, займаються "прямим підбурюванням".
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