В МЗС РФ заявили, що Київ готується до силового розв'язання конфлікту на Донбасі

Про це Марія Захарова сказала на брифінгу МЗС Росії у п'ятницю, 24 грудня.



За її словами, Київ, схоже, "готується до силового вирішення конфлікту на Донбасі", оскільки збільшив оборонний бюджет на 20%.



"Замість того, щоб покласти край громадянській війні, що триває вже восьмий рік, Київ, схоже, готується до силового вирішення "проблеми Донбасу", як вони її називають", - заявила Захарова.



Вона пояснила своє припущення тим, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення військового бюджету країни наступного року майже до $12 млрд.



"Це $12 млрд на війну зі своїми громадянами, тими самими, про яких так часто говорять і думають лише тоді, коли підписують військові бюджети. На 20% збільшився військовий бюджет України. Який мир?" - сказала представниця МЗС Росії.



Вона додала, що країни НАТО повністю підтримують Київ у "хрестовому поході проти населення", а іноземні військові, які знаходяться на території України, займаються "прямим підбурюванням".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні нібито готується третя військова операція.