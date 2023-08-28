В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Позиція президента Зеленського щодо корупціонерів не нова. Свого часу прем'єр-міністер Ізраїлю Голда Меїр говорила, що якщо прирівняти корупцію до державної зради, то тоді можна її викорінити в держави. Це тоді стосувалось Ізраїлю, а зараз стосується і нас. Корупція є внутрішнім агресором України", - пояснив Наливайченко.

Народний депутат наголосив, що посилення відповідальності та строків покарання дозволить краще боротись з корупцією в країні.

"Головною причиною корупції в Україні є владні кабінети. Особиста відповідальність відомств, міністерств, депутатів різних рівнів є головним інструментом для того, щоб викорінити корупцію. Треба посилити строки покарання та конфіскацію усього майна, а також розшук та повернення всіх вкрадених грошей з країни. Всі офшорні рахунки чиновників потрібно законодавчо конфіскувати й повернути до бюджету України. Тому я переконаний, що в нас достатньо інструментів для того, щоб подолати корупцію в країні", - додав він.