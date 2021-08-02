В ОАЕ дозволили вакцинувати дітей від трьох років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рішення прийнято після того, як було проведено випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. Хоча результатів не опублікували.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на 1 серпня 78,95% населення - це приблизно 9 млн людей, отримали першу дозу вакцини, тоді як 70,5% закінчили вакцинацію.

У травні в ОАЕ схвалили використання вакцини проти COVID-19 від Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.