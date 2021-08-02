В ОАЕ дозволили вакцинувати дітей від трьох років
Міністерство охорони здоров'я і профілактики Об'єднаних Арабських Еміратів схвалило використання китайської вакцини Sinopharm для дітей з трьох років
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Рішення прийнято після того, як було проведено випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. Хоча результатів не опублікували.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на 1 серпня 78,95% населення - це приблизно 9 млн людей, отримали першу дозу вакцини, тоді як 70,5% закінчили вакцинацію.
- У травні в ОАЕ схвалили використання вакцини проти COVID-19 від Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.
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