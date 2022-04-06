В області вже виявлено понад 100 вбитих та закатованих цивільних, - голова Сумської ОВА

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами Живицького, братських могил, як знаходили у Бучі, у Сумській області поки виявлено не було. Але манера поведінки окупанта приблизно однакова по всій території України.

"Вони стріляли в простих людей, які їхали в лікарню, розвозили хліб і роздавали гуманітарку. Стріляли на ураження за мобільний телефон у руці, – розповідає Живицький. – В Сумах у перші дні війни розстріляли автомобіль, де була жінка з трьома дітьми, яка намагалася виїхати з міста. На щастя, діти залишились живі. Жінку вбили пострілом у голову з автомата".

Жертв із зав'язаними руками, як у Бучі, на Сумщині немає. Але є "побиті, порізані та з переломами".

Близько п'яти осіб вже після звільнення підірвалися на мінах і розтяжках. У Тростянці замінували цвинтар, розстріляли автомобілі ритуальних служб і забороняли людям ховати тіла, додає голова ОДА.

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що на цей час вигнали всі російські війська з території області та декілька днів продовжується зачистка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb