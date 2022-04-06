В області вже виявлено понад 100 вбитих та закатованих цивільних, - голова Сумської ОВА
Станом на 5 квітня у Сумській області знайдено понад 100 тіл загиблих мирних мешканців, у близько половини з них – ознаки катувань і сліди тортур
Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За словами Живицького, братських могил, як знаходили у Бучі, у Сумській області поки виявлено не було. Але манера поведінки окупанта приблизно однакова по всій території України.
"Вони стріляли в простих людей, які їхали в лікарню, розвозили хліб і роздавали гуманітарку. Стріляли на ураження за мобільний телефон у руці, – розповідає Живицький. – В Сумах у перші дні війни розстріляли автомобіль, де була жінка з трьома дітьми, яка намагалася виїхати з міста. На щастя, діти залишились живі. Жінку вбили пострілом у голову з автомата".
Жертв із зав'язаними руками, як у Бучі, на Сумщині немає. Але є "побиті, порізані та з переломами".
Близько п'яти осіб вже після звільнення підірвалися на мінах і розтяжках. У Тростянці замінували цвинтар, розстріляли автомобілі ритуальних служб і забороняли людям ховати тіла, додає голова ОДА.
- Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що на цей час вигнали всі російські війська з території області та декілька днів продовжується зачистка.
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