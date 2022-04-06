Сумщина отримала трофейну техніку: бронеавтомобіль «Тайфун», медичний бронеавтомобіль та гусеничну броньовану техніку, - Живицький

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Були знайдені ще “потеряшки”, ми їх так називаємо. Ті, які не встигли вийти на територію Росії, їх догнали. Було отримано трофейну техніку - це бронеавтомобіль “Тайфун”, медичний броньований автомобіль, ще гусенична броньована техніка. Росіяни тікали, та на виході підірвали міст через річку Сейм. Не всі їхні підрозділи змогли вийти, тому їх догнала наша артилерія. Їхня техніка була забрана та отримана, як трофейна”,- розповів Живицький.

Також Голова Сумської ОВА наголосив, що все ще залишається накопичення російських військ на кордоні, вздовж кордону з Сумщиною.

“Вчора було обстріляно територію одного з населених пунктів Сумського району з важкої артилерії, з території РФ. Ми розуміємо, що ця загроза нікуди не зникала. Вони просто перегрупувалися, забрали свої недобитки, відправили їх в Бєлгород на ремонт, Що від них очікувати завтра - ми не знаємо достеменно. Ми зараз готуємось і повинні бути готові до “теплої” зустрічі, “гарячої” я би так сказав. Як їх проводжали, приблизно, так само і зустрічати готові”,- додав Живицький.



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