"Вимикати патріотичні телеканали під час війни - дуже остання справа": Андрухович просить повернути Еспресо, Прямий і 5 канал в ефір

Про це Андрухович сказав у відеозверненні, передає Еспресо.TV.



"Вітаю всіх, я Юрій Андрухович і я не знаю, це помилка чи це злочин, але, на мій погляд, вимикати патріотичні телевізійні канали під час війни - це насправді дуже остання справа", - сказав Андрухович.

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Письменник закликав відповідальних осіб "не робити дурниць" і повернути телеканалам можливість працювати в ефірі.



"І я звертаюся до пана або пані, від яких це залежить: я дуже прошу вас не робити дурниць і повернути в систему цифрового мовлення телеканали Еспресо, Прямий і 5 канал", - сказав Андрухович.



