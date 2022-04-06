"Вимикати патріотичні телеканали під час війни - дуже остання справа": Андрухович просить повернути Еспресо, Прямий і 5 канал в ефір
Український письменник Юрій Андрухович закликав повернути українські телеканали Еспресо, Прямий і 5 канал у систему цифрового мовлення
Про це Андрухович сказав у відеозверненні, передає Еспресо.TV.
"Вітаю всіх, я Юрій Андрухович і я не знаю, це помилка чи це злочин, але, на мій погляд, вимикати патріотичні телевізійні канали під час війни - це насправді дуже остання справа", - сказав Андрухович.
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Письменник закликав відповідальних осіб "не робити дурниць" і повернути телеканалам можливість працювати в ефірі.
"І я звертаюся до пана або пані, від яких це залежить: я дуже прошу вас не робити дурниць і повернути в систему цифрового мовлення телеканали Еспресо, Прямий і 5 канал", - сказав Андрухович.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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