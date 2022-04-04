Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



За словами Княжицького, вимкнення "Еспресо" з Т2 спровокували кадри з Бучі, Ірпеня із сотнями загиблих мирних жителів, які транслюють на телеканалі, такі відео особливо "ріжуть" росію. Агресор хоче приховати всі свої злочини.



"Окрім вимкнення "Еспресо" з мережі Т2 відбулось вимкнення і таких каналів як "Прямий" та "5 канал", у яких ще гірша ситуація – їх вимкнули з супутника та з кабельного телебачення. Інакше як актом інформаційної агресії рф", – додав він.



Також Княжицький зазначив: "Еспресо" транслює спільними етери зі світовими телеканалами. Це програми "Радіо Свобода", новини France 24, випуски BBC та "Голосу Америки". Зараз Україна веде серйозні перемовини щодо отримання потужної військової зброї, а нашими найближчими партнерами України зараз є США та Британія. Тож вимкнення програм BBC та "Голосу Америки" робиться демонстративно, аби зірвати ці військові контакти".

Додамо, концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2: відкритий лист телеканалу до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради

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