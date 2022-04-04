Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький
Нардеп та засновник “Еспресо” зауважив, що вимкнення телеканалу з мережі Т2 – це спроба агентів РФ приховати свої воєнні злочини в Україні
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
За словами Княжицького, вимкнення "Еспресо" з Т2 спровокували кадри з Бучі, Ірпеня із сотнями загиблих мирних жителів, які транслюють на телеканалі, такі відео особливо "ріжуть" росію. Агресор хоче приховати всі свої злочини.
"Окрім вимкнення "Еспресо" з мережі Т2 відбулось вимкнення і таких каналів як "Прямий" та "5 канал", у яких ще гірша ситуація – їх вимкнули з супутника та з кабельного телебачення. Інакше як актом інформаційної агресії рф", – додав він.
Також Княжицький зазначив: "Еспресо" транслює спільними етери зі світовими телеканалами. Це програми "Радіо Свобода", новини France 24, випуски BBC та "Голосу Америки". Зараз Україна веде серйозні перемовини щодо отримання потужної військової зброї, а нашими найближчими партнерами України зараз є США та Британія. Тож вимкнення програм BBC та "Голосу Америки" робиться демонстративно, аби зірвати ці військові контакти".
- Додамо, концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2: відкритий лист телеканалу до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе