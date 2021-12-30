В Оболонському районі Києва з'явилася служба допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У структурі Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб запрацювала Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", - йдеться у повідомленні.





Заклад створили за кошти державної субвенції. Він знаходиться за адресою вул. Попова, 1. Також з фахівцями можна поспілкуватися телефоном.

У пресслужбі зазначають, що у закладі можна отримати такі послуги:

первинна консультаційна та психологічна допомога, у тому числі із залученням фахівців інших загальних або спеціалізованих служб підтримки;

надання постраждалій особі або її законному представнику (якщо такий представник не є кривдником) інформації про права такої особи, а також отримання нею подальшої підтримки та надання їй за потреби контактів суб'єктів соціальної роботи;

проведення оцінки потреб постраждалої особи;

визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб;

юридична допомога.