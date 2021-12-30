В Оболонському районі Києва з'явилася служба допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
У четвер, 30 грудня, в Оболонському районі Києва відкрилася служба соціально-психологічної консультації осіб, які постраждали від домашнього насильства
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У структурі Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб запрацювала Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", - йдеться у повідомленні.
Заклад створили за кошти державної субвенції. Він знаходиться за адресою вул. Попова, 1. Також з фахівцями можна поспілкуватися телефоном.
У пресслужбі зазначають, що у закладі можна отримати такі послуги:
- первинна консультаційна та психологічна допомога, у тому числі із залученням фахівців інших загальних або спеціалізованих служб підтримки;
- надання постраждалій особі або її законному представнику (якщо такий представник не є кривдником) інформації про права такої особи, а також отримання нею подальшої підтримки та надання їй за потреби контактів суб'єктів соціальної роботи;
- проведення оцінки потреб постраждалої особи;
- визначення необхідності в екстреній психологічній допомозі та вирішення питання щодо направлення постраждалої особи до загальної чи спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб;
- юридична допомога.
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