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OPINION

В очах іноземців Арестович – носій інсайдерської інформації про владу

Тетяна Вергелес
17 грудня, 2023 неділя
18:05
Погляд Тетяна Вергелес

Влада, насамперед Офіс президента України, мала б подати чіткий сигнал, що відмежовується від необачно обласканого нею Арестовича — цього бійця невидимого гібридного фронту Російської Федерації у війні з Україною

Це слід було зробити давно за його українофобські випади. Цього разу він зафугачив у криваву рану суспільства осанну міжнародному злочинцю пууу. Ну, щоб ми емоційно тут це обговорювали. А сам, як у Жванєцкого, "еслі что сказал, отойди и не стой в этом во всём".  Де він зараз? В ОПУ точно ж знають.

Чому не можна засунути голову в пісок, давши йому спокій на каві в Австрії чи на пляжі в Іспанії, куди він льогко відбув з України, де чоловіки призовного віку невиїзні з відомої всім причини? Тут, шановні, не проходить: баба з воза — коням легше.

Десь з місяць тому, коли "Остапа понесло", хтось з політологів припустив (чи не Олександр Палій), що артист ольошенька з притаманною йому наглою безпринципністю виставив себе на смотріни кремлівським замовникам… Ну що ж, сьогодні видно, що знайшовся замовник (все той же, з часів однодумства Арестовича з Дугіним), люся знову восстрєбована.

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Що від нього хочуть? Та те, що в нього найкраще виходить: з усією божевільною активністю політичного афериста їздити Європою, грати роль політичного експерта й шкодити. В якій би країні він не був сьогодні, правоохоронні органи України мали б бачити в ньому агента впливу Москви проти України.

Що Арестович може? Зокрема, в тому ж Відні  у певних середовищах пускати хвилі, що Україна не для ЄС і не повинна бути в сім’ї європейських народів, що нам не виграти у війні, що в Україні, яка стікає кров'ю, "все гівно, окрім сечі". Всяку хрінь про "розлюднення" й таке інше.

І його слухатимуть! Адже в очах іноземців Арестович – носій інсайдерської інформації з залаштунків української влади, оскільки був радником ОПУ, нагороджений, підвищений у званні... Подоляк, який має вагу в ОПУ, в ефірі загальнонаціонального марафону цьомав його в маківку. Усе це в бекграунді того, хто якимось дивом виїхав за кордон і звідти веде підривну діяльність проти держави, громадянином якої досі є.

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Тому так важливо, щоб керівництво ОПУ  не злякалося  шантажу пройдисвіта і відмежувалося від нього не тишком-нишком, а публічно.  "А то хуже будєт".

Щоб не було гірше, правоохоронним органам треба визначити, чи не з колаборантом, зрадником Батьківщини ми маємо справу. І, зрештою, оголосити в розшук.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Тетяна Вергелес, публіцистка, редакторка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Олексій Арестович
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